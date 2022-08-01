انخفاض الروبل أمام الدولار لأقل مستوى منذ 3 أسابيع

هبط الروبل الروسي أمام الدولار لأقل مستوى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في أسواق موسكو الاثنين 1 آب، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط وبعدما فقدت العملة الروسية الدعم المتمثل في فترة تحصيل ضرائب مواتية بنهاية الشهر الماضي.

وفي الساعة 07:29 بتوقيت غرينتش، انخفضت قيمة الروبل 1.1 في المئة مقابل الدولار وبلغت 62.30 روبل للدولار، وكانت في وقت سابق قد لامست 62.4875.

كما فقدت العملة الروسية 1.9 في المئة من قيمتها أمام اليورو لتصل إلى 63.66.

وأوقفت أسعار النفط المرتفعة وفائض قوي في الحساب الجاري بعض الخسائر في الأسبوع الماضي، لكن الروبل فقد إلى الآن نحو 7 في المئة من قيمته أمام الدولار.

في السياق، قال “دميتري بوليفوي”، مدير الاستثمار في لوكو إنفستن،: “ضعف الروبل باطراد بسبب نهاية فترة تحصيل الضرائب وجني الأرباح”.

وانتهت قبل أيام فترة دفع الضرائب التي تشهد في العادة قيام شركات التصدير بتحويل عائداتها بالعملات الأجنبية لسداد المستحقات المحلية.

وقال بوليفوي إن من الممكن جدا أن يضعف الروبل قريبًا بشكل مؤقت إلى ما بين 63 و65 أمام الدولار.