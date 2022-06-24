انخفاض الفائض العالمي في إنتاج الخام في أيار بسبب عقوبات روسيا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الفائض العالمي في طاقة إنتاج الخام في أيار كان أقل من نصف متوسطه في نفس الشهر العام الماضي نتيجة للعقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة إلى أن فائض الطاقة الإنتاجية انخفض 80 بالمئة في الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك اعتبارا من أيار مقارنة بالعام السابق، في حين تراجع الفائض من منظمة أوبك إلى 3.0 مليون برميل يوميا بحلول مايو 2022 من 5.4 مليون برميل يوميا قبل عام.

كما ذكرت إدارة معلومات الطاقة أنه بحلول أيار، كان لدى المنتجين في الدول غير الأعضاء في أوبك حوالي 280 ألف برميل يوميا من فائض الطاقة الإنتاجية، مما يشكل انخفاضًا حادا مقارنة بفائض قدره 1.4 مليون برميل يوميا قبلها بعام. وقالت إن 60 بالمئة من هذه النسبة جاءت من روسيا وحدها.

ولم يذكر تقرير إدارة معلومات الطاقة ما إذا كانت تلك الأرقام تضمنت شحنات النفط الروسي للصين والهند في أيار.

الى ذلك، أظهرت البيانات الأخيرة من البلدين الآسيويين أن روسيا حلت محل السعودية كأكبر مورد للصين وباتت ثاني أكبر مورد للهند في أيار، حيث حصلت المصافي في البلدين على إمدادات بأسعار مخفضة من موسكو على الرغم من العقوبات