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انخفاض المؤشر نيكي بسبب جني المستثمرين للأرباح

منذ 47 دقيقة
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني

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انخفض مؤشر نيكي الياباني الثلاثاء وتخلى عن أعلى مستوى له في 33 عاما المسجل في الجلسة السابقة بسبب جني المستثمرين للأرباح، كما ساهمت عطلة السوق في الولايات المتحدة في زيادة حذر المتعاملين.

وأغلق مؤشر نيكي منخفضا 0.98 بالمئة عند 33422.52 نقطة بعدما أغلق عند 33753.33 نقطة أمس الاثنين 3\7\2023، وهو أعلى إغلاق منذ مارس\آذار 1990.

ومن بين 225 سهما، تراجع 150 سهما وارتفع 73 سهما واستقر اثنان فقط.

وانخفضت كل المؤشرات الفرعية تقريبا ما عدا مؤشر شركات الخدمات المالية الذي ارتفع 1.69%

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.62 بالمئة إلى 2306.37 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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