انخفاض المؤشر نيكي متأثرًا بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا

أغلق المؤشر نيكي على انخفاض اليوم الجمعة متأثرًا بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا مع ترقب المستثمرين تقرير الوظائف الأميركية في وقت لاحق من اليوم، بحثًا عن دلائل على ما إذا كانت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيغير مساره بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر نيكي 0.26 بالمئة إلى 30994.67 نقطة.

وكان المؤشر متقلبًا هذا الأسبوع وخسر 2.7 بالمئة يوم الأربعاء وربح 1.8 بالمئة في الجلسة السابقة. وفقد 2.7 بالمئة خلال الأسبوع.

وتراجعت الأسهم المرتبطة بالنمو شديدة التأثر بأسعار الفائدة فهبط سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 1.59 بالمئة، وسهم أدفانست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.65 بالمئة.

وهبط سهم دايكن إندستريز لتصنيع أجهزة التكييف 1.2 بالمئة.

واستقر المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا عند الإغلاق عند 2264.08 نقطة، مرتفعا 0.1 بالمئة عن الجلسة السابقة. لكنه خسر 2.5 بالمئة خلال الأسبوع.

وارتفع سهم تاكيدا للمستحضرات الدوائية 1.47 بالمئة ليعطي أكبر دفعة للمؤشر توبكس. وصعد سهم شركة ميتسوبيشي كورب للتجارة 1.27 بالمئة.

وصعدت أسهم شركات الشحن 2.09 بالمئة لتصبح الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33.

وانخفضت أسهم شركات الطاقة 2.21 بالمئة لتصبح القطاع الأسوأ أداء.