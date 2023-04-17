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انخفاض النفط الخام المخزن في احتياطي الطوارئ للولايات المتحدة 1.58 مليون برميل

منذ 4 دقائق
انخفاض مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي

انخفاض مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي

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أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن النفط الخام المخزن في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفض 1.58 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ نحو 40 عاما بسبب بيع نفط من مخزون الطوارئ بموجب تفويض.

وانخفضت المخزونات في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى 368 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أبريل\نيسان، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 1983، وفقا لبيانات وزارة الطاقة وإدارة معلومات الطاقة.

وباعت إدارة الرئيس جو بايدن 26 مليون برميل من الخام من الاحتياطي هذا العام وذلك بموجب تفويض بالسحب من الكونغرس في السنوات السابقة.

    المصدر :
  • رويترز

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