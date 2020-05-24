انخفاض الوفيّات اليوميّة بكورونا في إيطاليا… باستثناء لومبارديا

قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن إيطاليا سجلت 50 حالة وفاة جديدة بسبب وباء كوفيد-19 اليوم الأحد، مقابل 119 أمس.

لكن الوكالة أوضحت أن هذه البيانات لم تتضمن الوفيات من منطقة لومبارديا، الأكثر تضررا، بسبب مشكلات فنية.

وانخفضت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة إلى 531 من 669 أمس السبت.

وقالت الوكالة إن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور المرض في 21 شباط يقف الآن عند 32785، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.