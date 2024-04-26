انخفاض الين إلى أدنى مستوى في 34 عامًا مع استمرار بنك اليابان في تثبيت أسعار الفائدة

شهدت قيمة الين الياباني انخفاضًا إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة عقود مقابل الدولار الأمريكي الجمعة 26 نيسان/أبريل 2024، بعد أن قرر بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مما زاد من توقعات المتداولين بشأن تدخل السلطات في طوكيو لدعم العملة.

وهبط الين بنحو 0.2 بالمئة وسجل 156.1 للدولار في الدقائق التالية لإعلان بنك اليابان لقراره. كما لامس الين أدنى مستوى أمام اليورو في 16 عاما مسجلا 167.38 لليورو وأقل مستوى في نحو عقد أمام الدولار الأسترالي.

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة للمدى القصير عند نطاق بين صفر و0.1 بالمئة وتوقع أن يظل التضخم حول اثنين بالمئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ولم تتوقع الأسواق أي تغير في السياسة النقدية ولذلك جاءت التحركات محدودة وينصب التركيز الآن على استشفاف مؤشرات من لهجة تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحفي يعقد في الساعة 3:30 عصرا بتوقيت طوكيو (0630 بتوقيت جرينتش).

وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي اليوم الجمعة إنه يراقب تحركات العملة عن كثب ومستعد لاتخاذ أي خطوات في هذا الصدد.

وهبط الدولار بضغط من بيانات نمو في الولايات المتحدة جاءت أضعف من المتوقع حتى رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة بسبب مؤشر على أن التضخم لا يزال أعلى من المتوقع.

وصعد اليورو 0.3 بالمئة أمس الخميس إلى أعلى مستوى في أسبوعين مسجلا 1.0728 دولار بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي نما بأبطأ وتيرة في نحو عامين في الربع الأول.

وتخطى الدولار الأسترالي لفترة قصيرة متوسط التحركات لمئتي يوم مسجلا 0.6539 دولار أمريكي قبل أن يتم تداوله حول 0.6522 في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة أمس الخميس وجرى تداوله في أحدث تعاملات عند 1.2503 دولار. كما صعد الدولار النيوزلندي في التداولات الصباحية الآسيوية مسجلا 0.5960 دولار أمريكي وحقق مكاسب على مدى الجلسات الأربع السابقة.