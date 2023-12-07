انخفاض اليورو إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع

انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع الخميس مع زيادة رهانات المتعاملين على أن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة ابتداء من مارس آذار 2024، بينما استقر الدولار قبل صدور بيانات مهمة عن الوظائف هذا الأسبوع.

وتراجع اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0757 دولار ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 14 نوفمبر\تشرين الثاني. وهبط واحدا بالمئة هذا الأسبوع ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو\أيار.

ويراهن المتعاملون على أن هناك فرصة بنسبة 85 بالمئة تقريبا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماع مارس آذار ليصل الخفض إلى 150 نقطة أساس تقريبا بنهاية العام المقبل.

وقال فرانسوا فيليروي دي جالو عضو البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي الفرنسي لصحيفة فرنسية في مقابلة نشرت أمس الأربعاء إن مسألة خفض أسعار الفائدة قد تطرح في عام 2024.

وأضاف “انحسار التضخم يحدث أسرع مما كنا نعتقد”.

وسيحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الخميس المقبل ومن المؤكد أنه سيبقي عليها عند أربعة بالمئة الحالية رغم أن التركيز سينصب على تصريحات المسؤولين عن التوقعات بشأن أسعار الفائدة.

واستعاد الدولار عافيته هذا الشهر بعدما انخفض ثلاثة بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مع زيادة رهانات المتعاملين على أن البنوك المركزية الأخرى ستخفض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ستة عملات منافسة، بنسبة 0.038 بالمئة إلى 104.17 نقطة أي أقل قليلا من أعلى مستوى بلغه في أسبوعين عند 104.23 نقطة والذي لامسه أمس الأربعاء. وارتفع المؤشر 0.9 بالمئة هذا الأسبوع ويتجه لتحقيق أقوى أداء أسبوعي له منذ يوليو\تموز.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي زادت بأقل من المتوقع في نوفمبر\تشرين الثاني في علامة أخرى على أن سوق العمل يهدأ تدريجيا.

وسينصب اهتمام المستثمرين الآن على بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدر غدا الجمعة 8\12\2023 للحصول على صورة أوضح لسوق العمل.

وهبط الدولار الكندي 0.10 بالمئة إلى 1.36 مقابل العملة الأمريكية بعد أن أبقى بنك كندا أمس الأربعاء أسعار الفائدة لليلة واحدة عند خمسة بالمئة. وعلى عكس بنوك مركزية أخرى، ترك الباب مفتوحا أمام رفع آخر.

وارتفع الين الياباني 0.47 بالمئة إلى 146.59 مقابل الدولار واقترب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 146.23 مقابل الدولار والذي لامسه في بداية الأسبوع.