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انخفاض بأسعار النفط أربعة بالمئة

منذ 17 دقيقة
النفط

النفط

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هبطت أسعار النفط أربعة بالمئة خلال التعاملات اليوم الواقع في 22 آب 2022، منهية ثلاث جلسات من المكاسب، بفعل مخاوف بأن زيادات كبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية ربما تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وتقوض الطلب على الوقود.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول 4.10 بالمئة إلى 92.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 1415 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر أيلول، التي ينقضي تداولها مع نهاية جلسة اليوم، إلى 86.60 دولار للبرميل.

وقلص الخامان القياسيان خسائرهما بعض الشيء في وقت لاحق ليجري تداول برنت عند 93.10 دولار للبرميل والخام الأمريكي عند 87.25 دولار.

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