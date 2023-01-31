انخفاض تاريخي لصادرات غاز غازبروم لأوروبا عبر أوكرانيا

نقلت صحيفة فيدوموستي الروسية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، الثلاثاء، عن بيانات لغازبروم أن صادرات الشركة إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا تراجعت لمستوى قياسي عند 951.4 مليون متر مكعب في أول 30 يوما من يناير كانون الثاني.

وذكرت الصحيفة أن الشركة كانت تضخ ما يتراوح بين 41 و43 مليون متر مكعب عبر أوكرانيا يوميا خلال النصف الثاني من عام 2022. وبداية من الخامس من يناير كانون الثاني بدأت الكميات اليومية في التراجع بشكل حاد إذ أصبح يتم ضخ 24.4 مليون متر مكعب فقط يوميا بحلول 19 يناير كانون الثاني.

وأضافت الصحيفة أن التراجع يعود بشكل أساسي إلى انخفاض الطلب على الغاز الروسي في أوروبا، وسط شتاء معتدل البرودة بشكل غير عادي.

وكانت الحكومة الروسية قد منعت، الاثنين، مصدري النفط المحليين وهيئات الجمارك من الالتزام بسقف الأسعار الذي فرضه الغرب على نفطها الخام.

صدر هذا الإجراء للمساعدة في تنفيذ مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين الصادر في 27 ديسمبر/ كانون الأول والذي يحظر توريد النفط الخام ومشتقاته اعتبارا من الأول من فبراير/ شباط، ولمدة خمسة أشهر، للدول التي تلتزم بسقف الأسعار.

ويحظر القرار الروسي الجديد على الشركات والأفراد تضمين آليات سقف أسعار النفط في عقودهم.

كما يتعين عليهم إبلاغ مسؤولي الجمارك ووزارة الطاقة بأي محاولات لفرض سقف للأسعار.