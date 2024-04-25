انخفاض حاد في وول ستريت متأثرة بأداء ميتا ومؤشرات اقتصادية سلبية

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض حاد اليوم الخميس، متأثرة بأداء أسهم الشركات سريعة النمو بعد نتائج فصلية قاتمة من شركة ميتا بلاتفورمز، في حين أدت دلالات استمرار التضخم إلى إضعاف الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت قريب.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 408.83 نقطة، أو 1.06 بالمئة عند الفتح إلى 38052.09 نقطة.

كما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 51.75 نقطة أو 1.02 بالمئة إلى 5019.88 نقطة وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 337.49 نقطة أو 2.15 بالمئة إلى 15375.26 نقطة عند جرس الفتح.