الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 21 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انخفاض حاد لمخزونات النفط الخام الأمريكية

منذ 7 دقائق
مخزونات النفط الأمريكية- أرشيفية

مخزونات النفط الأمريكية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ،الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين.

وانخفضت مخزونات الخام 5.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر كانون الأول إلى 418.2 مليون، بينما توقع محللون في استطلاع لرويترز انخفاضها 1.7 مليون.

وارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 853 ألف برميل في الأسبوع الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.

وأفادت الإدارة بأن عمليات مصافي الخام تراجعت بمقدار 150 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي. وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 1.3 نقطة مئوية.

وأضافت أن مخزونات البنزين الأمريكية زادت 2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 226.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادة 2.1 مليون.

كما أفادت بيانات الإدارة بأن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 242 ألف برميل في الأسبوع نفسه إلى 119.9 مليون، مقابل توقعات بزيادتها 336 ألفا.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجع 1.09 مليون برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس أداما بارو
إحباط محاولة انقلاب في جامبيا
بورصة وول ستريت
وول ستريت تفتح على ارتفاع
بسبب الحرب على أوكرانيا.. بوتين يؤيد زيادة القوات المسلحة بأكثر من 30 بالمئة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

رامي عياش وزوجته داليدا
بالفيديو.. رامي عياش يستقبل مولودته الجديدة
رامي مخلوف
رامي مخلوف للسوريين: حدث كبير سيتحدث عنه العالم وسيبهركم
ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار
جنون دولار السوق السوداء مستمر.. رقم قياسي جديد!