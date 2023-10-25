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انخفاض حجوزات الرحلات الجوية للشرق الأوسط منذ بدء الصراع في غزة

25 - أكتوبر - 2023
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2023 8:09 مساءً
الرحلات الجوية

الرحلات الجوية

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أظهر تحليل لبيانات السفر أجرته شركة فورورد كيز انخفاض مبيعات تذاكر الطيران إلى مصر والأردن ولبنان منذ أن هاجمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول مع امتداد آثار الصراع إلى المنطقة.

وتسبب العنف بين إسرائيل وحماس في موجة إلغاءات للرحلات الجوية إلى إسرائيل حيث قالت شركات طيران عالمية إنها لن تسير رحلات بعد الآن إلى هناك لأسباب أمنية.

وألغى منظمو الرحلات السياحية رحلاتهم إلى إسرائيل وخلت العديد من الفنادق من النزلاء بعد فترة وجيزة لكن البيانات تظهر أن عدم الاستقرار أدى إلى تراجع السفر في أنحاء المنطقة.

وقال أوليفييه بونتي، نائب رئيس التحليلات في شركة فورورد كيز إن تذاكر السفر إلى مصر انخفضت 26 بالمئة على أساس سنوي وإلى الأردن بنسبة 49 بالمئة وإلى لبنان بنسبة 74 بالمئة.

وعلقت بعض شركات الطيران، ومن بينها لوفتهانزا ويورو وينجز والخطوط الجوية السويسرية، رحلاتها إلى لبنان في منتصف أكتوبر تشرين الأول.

ولطالما حظيت وجهات مثل البتراء في الأردن ومنتجعات البحر الأحمر في مصر بإقبال كبير من السياح الذين يسافرون في بعض الأحيان إلى إسرائيل وهذه المواقع كجزء من جولات سياحية.

وأظهرت البيانات أن تذاكر الرحلات المستقبلية إلى إسرائيل انخفضت 187 بالمئة بين السابع والتاسع عشر من أكتوبر تشرين الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف بونتي أن “مثل هذا الانخفاض الكبير في الطلب على السفر أمر متوقع تماما، نظرا لحجم الصراع والأزمة الإنسانية المستمرة”.

    المصدر :
  • رويترز

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