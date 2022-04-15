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انخفاض بسعر الوقود في اليمن

16 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 16 - أبريل - 2022 12:59 صباحًا
العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)

العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)

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قال مسؤول بشركة النفط الحكومية في مدينة عدن بجنوب اليمن اليوم الجمعة إن الشركة قررت خفض أسعار وقود السيارات بنحو 10 بالمئة تقريبا للمرة الأولى خلال العام الحالي، وذلك تماشيا مع المتغيرات في أسعار صرف العملة المحلية.

وأبلغ المسؤول أنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه مساء اليوم، ينخفض سعر جالون البنزين سعة 20 لترا إلى 20000 ريال (حوالي 22.5 دولار)، من 22200 ريال ( 25 دولارا).

وكانت الشركة قد دأبت منذ مطلع العام 2022 على الإعلان في كل شهر عن زيادة جديدة في الأسعار، كان آخرها في 16 مارس آذار حينما رفعت أسعار وقود السيارات بنسبة 8.8 بالمئة، وبررت ذلك بالارتفاع الحاد في أسعار الوقود العالمية بفعل تأثيرات أزمة أوكرانيا وهبوط العملة المحلية، مما أثار غضب سكان مدينة عدن الساحلية، العاصمة المؤقتة للبلاد.

وقال مسؤول في شركة النفط إن سبب خفض سعر البنزين هو ارتفاع سعر صرف الريال، وأكد استمرار الشركة في متابعة متغيرات الأسعار وتحسن صرف العملة المحلية.

واليمن منتج صغير للنفط، وتراجع إنتاجه حاليا إلى 60 ألف برميل يوميا بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا، في حين كان يزيد على 450 ألفا عام 2007، وفقا للبيانات الرسمية.

    المصدر :
  • رويترز

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