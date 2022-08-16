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انخفاض سعر برميل النفط أكثر من دولارين

منذ دقيقتين
النفط

النفط

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انخفضت أسعار النفط أكثر من دولارين خلال التعاملات الثلاثاء 16 آب، بعدما جددت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين، أكبر مشتر للخام، المخاوف حيال ركود عالمي وبينما تنتظر السوق مزيدًا من الوضوح بشأن محادثات لإحياء اتفاق قد يسمح بمزيد من صادرات النفط من إيران.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.47 دولار إلى 92.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:50 بتوقيت غرينتش، بعدما سجلت في وقت سابق مستوى مرتفعًا عند 95.95 دولار.

وتراجعت عقود الخام الأميركي 2.60 دولار إلى 86.81 دولار للبرميل بعدما قفزت في وقت سابق إلى 90.65 دولار.

وكانت عقود الخامين القياسيين كليهما قد هبطت حوالي ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.

كذلك، خفّض البنك المركزي الصيني أسعار فائدة الإقراض لإنعاش الطلب مع تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في تموز، وتقلص نشاط المصانع ومبيعات التجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة (صفر كوفيد) وأزمة عقارات.

وقال “ييب جون رونج”، خبير الأسواق من مجموعة آي.جي، في رسالة: “أسعار السلع في جميع المجالات تعرضت للضغط، إذ رسمت بيانات الصين الاقتصادية لشهر يوليو صورة للنمو أكثر تشاؤمًا مما كان متوقعا في السابق، مما أدى إلى تجدد المخاوف بشأن التوقعات على الطلب”.

ويتابع المستثمرون عن كثب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015. وقال محللون إنّ مزيدًا من النفط قد يدخل السوق إذا قبلت إيران والولايات المتحدة مقترحًا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يرفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.

وتنتظر السوق أيضا بيانات بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة والتي ستصدر في وقت لاحق من معهد البترول الأميركي.

    المصدر :
  • رويترز

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