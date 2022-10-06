انخفاض صادرات الحبوب الأوكرانية في أكتوبر 20.5%

أظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأوكرانية (الخميس 6-10-2022) أن صادرات الحبوب الأوكرانية في الأيام الخمسة الأولى من شهر أكتوبر تشرين الأول كانت أقل بنسبة 20.5% فقط من نفس الفترة من عام 2021، على الرغم من الغزو الروسي وإغلاق العديد من الموانئ.

وتراجعت صادرات الحبوب في البلاد منذ فبراير شباط بعد أن أغلقت الحرب موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتم فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود في نهاية يوليو تموز بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وأظهرت بيانات الوزارة أن أوكرانيا صدرت 468 ألف طن من الحبوب، معظمها من الذرة، حتى الآن في أكتوبر تشرين الأول مقابل 589 ألف طن في نفس الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2021.

وأظهرت البيانات أيضا أن أوكرانيا صدرت ما مجموعه 9.17 مليون طن من الحبوب حتى الآن في موسم 2022-2023 مقارنة مع 14.95 مليون طن في نفس الفترة من عام 2021-2022.

ويشمل حجم هذا الموسم 3.2 مليون طن من القمح و 5.1 مليون طن من الذرة و 823 ألف طن من الشعير.