الأثنين 6 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 31 أكتوبر 2022 |
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انخفاض صادرات الحبوب الأوكرانية 16.4٪ في أكتوبر

منذ ساعتين
أوكرانيا تعمل لاستئناف صادرات الحبوب

أوكرانيا تعمل لاستئناف صادرات الحبوب

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قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، الاثنين، إن صادرات الحبوب تراجعت إلى 4.22 مليون طن في أكتوبر تشرين الأول 2022 من 5.05 مليون طن مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أن حجم صادرات هذا الشهر شمل 1.9 مليون طن من القمح ونحو مليوني طن من الذرة و313 ألف طن من الشعير.

وأفادت بأن أوكرانيا صدرت إجمالي 12.9 مليون طن من الحبوب حتى الآن في موسم يوليو تموز 2022 إلى يونيو حزيران 2023 مقابل 19.4 مليون طن في الفترة نفسها من موسم 2021/22.

وقالت أوكرانيا إن 12 سفينة أبحرت من موانيها، الاثنين، محملة بكميات قياسية بالنسبة ليوم واحد من المنتجات الزراعية بعد يومين من توقف روسيا عن الاضطلاع بدورها في صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وانسحبت روسيا، التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير شباط، من اتفاق البحر الأسود “لأجل غير مسمى” قائلة إن السبب هو عدم قدرتها على “ضمان سلامة السفن المدنية” التي تسافر بموجب الاتفاقية بعد هجوم على سفنها.

لكن متحدثا باسم الإدارة العسكرية لأوديسا قال صباح الاثنين إن 354500 طن شُحنت من الموانئ الأوكرانية في أكبر كمية تم شحنها في يوم واحد منذ توسط تركيا والأمم المتحدة في إبرام اتفاق الحبوب في يوليو تموز.

وكانت أوكرانيا قد شحنت ما يقل قليلا عن هذه الكمية، أي 345 ألف طن، في 27 سبتمبر أيلول.

    المصدر :
  • رويترز

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