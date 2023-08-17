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انخفاض صادرات اليابان في يوليو لأول مرة منذ 2021

منذ ساعة واحدة
صادرات اليابان

صادرات اليابان

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انخفضت صادرات اليابان في يوليو تموز للمرة الأولى في حوالي عامين ونصف العام مما يعزز المخاوف من حدوث ركود عالمي مع تراجع أسواق رئيسية مثل الصين.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس تراجع صادرات البلاد 0.3 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز مقارنة مع توقعات بانخفاضها 0.8 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز. وجاء الهبوط بعد زيادة الصادرات 1.5 بالمئة في الشهر السابق.

وهبطت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 13.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز وذلك نتيجة تراجع شحنات السيارات والفولاذ المقاوم للصدأ ورقائق الدوائر المتكاملة، وذلك بعد انخفاض نسبته 10.9 بالمئة في يونيو حزيران.

وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لليابان، 13.5 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي مسجلة أكبر زيادة من حيث القيمة على الإطلاق بقيادة صادرات السيارات الكهربائية وقطع غيار السيارات، وذلك عقب زيادة نسبتها 11.7 بالمئة في الشهر السابق.

وأظهرت بيانات الوزارة أيضا تراجع الواردات 13.5 بالمئة في عام حتى يوليو تموز مقارنة مع متوسط التقديرات بتراجعها 14.7 بالمئة.

وتحول الميزان التجاري إلى تسجيل عجز قدره 78.7 مليار ين (537.6 مليون دولار) بالمقارنة مع متوسط التقديرات بعجز قدره 24.6 مليار ين.

    المصدر :
  • رويترز

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