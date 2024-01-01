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انخفاض عدد المهاجرين إلى بريطانيا 36% في 2023

منذ ساعتين
قارب مهاجرين- أرشيفية

قارب مهاجرين- أرشيفية

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أظهرت أرقام حكومية أولية انخفاض عدد المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة في عام 2023 إلى 29437 أي أقل بنحو 36 بالمئة عن العام السابق.

وجاء في أرقام صادرة عن وزارة الداخلية أن آخر ما تم رصده لوصول هؤلاء المهاجرين في 2023 كان في 16 ديسمبر كانون الأول حين عثر على 55 شخصا في قارب واحد.

وجعل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك “إيقاف القوارب” واحدة من أولوياته الخمس الأولى ويسعى إلى إنعاش خطة عرقلها القضاء لإرسال الوافدين إلى بريطانيا بشكل غير قانوني إلى رواندا.

وكان القلق بشأن مستويات الهجرة عاملا رئيسيا في تصويت عام 2016 لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتظهر استطلاعات رأي أن هذه القضية ما زالت واحدة من أهم القضايا للناخبين قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام.

وسجل عام 2022 رقما قياسي بلغ 45775 مهاجرا وصلوا على متن قوارب صغيرة إلى الشواطئ الجنوبية لإنجلترا بعد رحلة محفوفة بالمخاطر عبر القناة الانجليزية التي تعد واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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