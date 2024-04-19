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انخفاض عوائد سندات منطقة اليورو بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

منذ 16 دقيقة
منطقة اليورو

منطقة اليورو

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تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو اليوم الجمعة مع محاولة المستثمرين تقليل المخاطر قبل بداية الأسبوع بعد تقارير عن هجوم إسرائيلي على الأراضي الإيرانية.

وقالت مصادر إن إسرائيل شنت هجوما على الأراضي الإيرانية اليوم الجمعة في أحدث ضربة متبادلة بين العدوين اللدودين اللذين تحولت حرب الظل المستمرة بينهما لعقود إلى مواجهة مباشرة مما يهدد بجر المنطقة إلى صراع أكبر.

وهبطت عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، وهي مؤشر منطقة اليورو، بواقع 3.4 نقطة أساس إلى 2.46 بالمئة لتنخفض عن أعلى مستوى لها في أكثر من ستة أسابيع والذي لامسته يوم الثلاثاء.

وتراجعت عوائد السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات 2.1 نقطة أساس إلى 3.86 بالمئة، وتقلصت الفجوة بين السندات الإيطالية والألمانية 0.9 نقطة أساس إلى 139 نقطة أساس بعد أن وصلت إلى 144.9 نقطة لفترة وجيزة لتسجل أعلى مستوى لها منذ أوائل مارس آذار.

كما تقلص الفارق بين سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات والسندات الألمانية بنقطتي أساس إلى 212 نقطة أساس ليلامس أدنى مستوى له في تسعة أيام.

    المصدر :
  • رويترز

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