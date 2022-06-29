انخفاض في اسعار النفط بعد ارتفاعها على مدى ثلاثة ايام

انخفضت أسعار النفط الأربعاء ملتقطة الأنفاس بعد ارتفاعها لثلاث جلسة متتالية، متأثرة بمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي في حين تراجعت القيود على المعروض.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 0.98 دولار، أي 0.8 بالمئة، لتسجل 117 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.62 دولار، أي 0.6 بالمئة، إلى 111.14 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء بسبب مخاوف من نقص الإمدادات نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والتي فاقت المخاوف من تباطؤ النمو بسبب ركود اقتصادي محتمل.

وينظر للسعودية والإمارات باعتبارهما الدولتين الوحيدتين من أعضاء أوبك اللتين تملكان طاقة إنتاجية فائضة لتعويض نقص الإمدادات الروسية.

لكن تصريحات وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع أوضحت وجود فرص ضئيلة لزيادة إنتاج الدولتين.

وحذر محللون كذلك من أن الاضطرابات السياسية في الإكوادور وليبيا قد تزيد من المخاوف بشأن نقص المعروض.

وقد تظهر تغيرات جديدة تتعلق بتجارة النفط الروسي بعد أن اتفق زعماء مجموعة السبع أمس الثلاثاء على دراسة وضع سقف لأسعار بيع النفط الروسي مما يسمح بوصول مزيد من الإمدادات إلى السوق دون زيادة عائدات موسكو.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن مخزونات الخام الأمريكية من المتوقع أن تكون قد انخفضت في الأسبوعين الماضيين.