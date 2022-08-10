انخفاض في مؤشر نيكي الياباني متأثرا بأسهم شركات الرقائق

انخفض المؤشر نيكي الياباني الأربعاء متأثرا بأسهم الشركات المتعلقة بالرقائق بعد أن قادت شركة ميكرون للتكنولوجيا عملية انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية الليلة الماضية، بينما يترقب المستثمرون بيانات قد تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) صوب التشديد.

وأغلق نيكي على انخفاض بنسبة 0.65 بالمئة عند 27819.33 نقطة، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.17 بالمئة إلى 1933.65 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك على انخفاض الثلاثاء، بعد أن أدت توقعات قاتمة من شركة ميكرون للتكنولوجيا إلى انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا وتصنيع الرقائق.

وهبط سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 2.75 بالمئة، كما خسر سهم أدفانتيست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 3.8 بالمئة.

وربحت الشركات التي أعلنت عن أرباح قوية. فقفز سهم سوميتومو فورستري 8.34 بالمئة بعد أن توقعت شركة بناء المنازل أرباحا على مدار العام مقارنة مع تقديراتها المبكرة بتحقيق خسائر.

وارتفع سهم روهتو للمستحضرات الدوائية 14.1 بالمئة بعدما رفعت شركة تصنيع الأدوية من توقعاتها للأرباح السنوية، وقالت ماكي ساوادا، الخبيرة بشركة نومورا لتداول الأوراق المالية “السوق تجاوبت مع البورصة بتحقيق أرباح إيجابية”.

لكنها قالت إن المستثمرين في حالة ترقب قبل عطلة محلية غدا الخميس وبانتظار بيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تحد من وتيرة مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أسعار الفائدة.