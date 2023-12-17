انخفاض قياسي في درجات الحرارة ببعض مناطق الصين مع اشتداد حدة موجة برد قارس

وصلت درجات الحرارة في بعض مناطق الصين لأدنى مستوياتها المسجلة على الإطلاق وفقا لما نقلته محطة حكومية اليوم الأحد مع إحكام موجة بالغة البرودة قبضتها على البلاد.

ويمكن أن تشهد مدينة ييتشون في هيلونغجيانغ كسر الرقم القياسي المسجل لانخفاض الحرارة في يناير كانون الثاني عام 1980 والذي بلغ حينها 47.9- درجة مئوية في الأيام القليلة المقبلة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد في المنطقة.

وأطلق وزير الزراعة حملة استجابة طارئة كما أصدرت هيئة الوقاية من الكوارث إرشادا للسلطات المحلية لإعداد خطط طوارئ إضافة إلى تجهيز معدات لإزاحة الثلوج.

ودعت هذه الإرشادات إلى “تخزين الفحم الحراري مسبقا لضمان توليد الطاقة بالشكل المعتاد لمحطات الطاقة خلال الفترة الحرجة”.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة لاستجابة طوارئ شاملة لموجة البرد القارسة التي بدأت مطلع الأسبوع بتساقط كثيف للثلوج مما تسبب في وقوع حوادث بسبب الجليد على الطرق والضباب الكثيف.

لكن في مؤشر على تحسن أحوال الطقس في بكين، قللت هيئة الأرصاد المحلية شدة التحذير من خطوة الطقس للسكان وقالت السلطات إن المدارس ستعاود العمل بحضور الطلاب والتلاميذ بعد أن أغلقت لعدة أيام الأسبوع الماضي.