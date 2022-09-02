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انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية مجددا هذا الشهر

منذ 6 دقائق
الحرب الروسية على أوكرانيا أدت لتفاقم أزمة الغذاء العالمية

الحرب الروسية على أوكرانيا أدت لتفاقم أزمة الغذاء العالمية

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العالم اجمع يعاني من ازمة غذائية جاءت بفعل العمليات العسكرية التي تشنها القوات الروسية على الاراضي الاوكرانية، وساهمت بالعديد من الازمات، في حين ان اوكرانيا تعد المصدر الاول للقمح والحبوب بشكل عام للعالم.

وبهذا انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) للشهر الخامس على التوالي في أغسطس آب، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في وقت سابق من العام، إذ ساهم استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية في تحسين آفاق الإمدادات.

وسجل مؤشر الفاو، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، في المتوسط 138 نقطة الشهر الماضي مقابل مستوى معدل بلغ 140.7 لشهر يوليو تموز.

وكان رقم يوليو تموز قد تم تحديده في السابق عند 140.9.

    المصدر :
  • رويترز

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