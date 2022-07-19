انخفاض مبيعات الوقود البحري في الإمارات إلى أدنى مستوياتها

انخفضت مبيعات الوقود البحري من إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر في يونيو حزيران إذ قلص ارتفاع العلاوات السعرية ونقص المعروض المبيعات.

والفجيرة هي ثالث أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم.

وانخفض إجمالي مبيعات الوقود البحري 13 بالمئة على أساس شهري إلى 647184 مترا مكعبا (نحو 619602 طن) في يونيو حزيران وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منطقة الفجيرة للصناعة البترولية نشرتها إس اند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس التي تقدم معلومات عن القطاع.

وتراجعت المبيعات المجمعة للوقود البحري منخفض الكبريت بنسبة 13 بالمئة إلى 514494 مترا مكعبا في يونيو حزيران عن شهر مايو أيار في حين استقرت حصة مبيعات الوقود منخفض الكبريت من إجمالي كميات وقود السفن على 79 بالمئة.

ومن ناحية أخرى هبطت مبيعات زيت الوقود عالي الكبريت بنسبة لزوجة 380 سنتيستوك بنسبة 14 بالمئة عن شهر مايو أيار إلى 132690 مترا مكعبا ومثلت حصته 21 بالمئة من الإجمالي.

وجاء هذا الاتجاه متماشيا مع انخفاض المبيعات الشهرية من الوقود البحري في مركز سنغافورة حيث انخفضت المبيعات في يونيو حزيران إلى أدنى مستوياتها في شهرين إذ أدى ارتفاع العلاوات السعرية على الوقود منخفض الكبير إلى تحول الطلب لموانئ أخرى.