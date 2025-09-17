انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية وارتفاع نواتج التقطير

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية‭‭ ‬‬اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام انخفضت 9.3 مليون برميل إلى 415.4 مليون في الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر أيلول، وذلك مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 857 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 296 ألف برميل في الأسبوع المشار إليه.

وقالت الإدارة إن استهلاك الخام بالمصافي انخفض 394 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر أيلول، بينما انخفضت معدلات تشغيل المصافي 1.6 نقطة مئوية في هذا الأسبوع إلى 93.3 بالمئة.

وذكرت أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 2.3 مليون برميل في الأسبوع المشار إليه إلى 217.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 100 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت أربعة ملايين برميل في هذا الأسبوع إلى 124.7 مليون، مقابل توقعات بارتفاعها مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض 3.11 مليون برميل يوميا.