الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انخفاض مخزونات النفط والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي

منذ 14 ثانية
النفط الأمريكي

النفط الأمريكي

A A A
طباعة المقال

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام هبطت 3.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس آب إلى 421.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته رويترز التي أشارت إلى انخفاض قدره 933 ألف برميل.

وانخفض مخزون البنزين 27 ألف برميل إلى 215.6 مليون برميل في حين توقع المحللون في استطلاع رويترز هبوطا قدره 1.5 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 661 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 111.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع 580 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع بمقدار 862 ألف برميل يوميا إلى 1.99 مليون برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
طائرات مسيرة وذخائر.. بريطانيا تقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
انخفاض وتيرة مبيعات المنازل بأمريكا
مبيعات المساكن في أمريكا تنخفض بأقل من المتوقع في يوليو
أسواق الأسهم في الخليج
بورصات الخليج تغلق على ارتفاع بدعم من صعود أسعار الطاقة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

اليسا وزياد برجي
شخصية عربية بارزة تدخل على خط الصلح بين زياد برجي واليسا
الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
مقياس الطول للاطفال- تعبيرية
قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة طول الأطفال