الأثنين 2 شعبان 1445 ﻫ - 12 فبراير 2024 |
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انخفاض معدل البطالة في تركيا ​​إلى 8.8% في ديسمبر

منذ 17 دقيقة
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين‭‭ ‬‬تراجع معدل البطالة في تركيا 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 8.8 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، وبذلك يعود للاقتراب من أدنى مستوياته في عشر سنوات الذي سجله في أكتوبر تشرين الأول.

وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، بحسب وكالة رويترز، أن معدل مشاركة القوى العاملة في ديسمبر كانون الأول ارتفع إلى 53.5 بالمئة من 53 بالمئة في الشهر السابق، في حين صعد مؤشر معدل في ضوء العوامل الموسمي لقصور استغلال العمالة 2.1 نقطة مئوية إلى 24.7 بالمئة.

ويذكر أن معدل البطالة كان قد تراجع إلى 8.5 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، وهو أدنى مستوى يبلغه في عشر سنوات.

    المصدر :
  • رويترز

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