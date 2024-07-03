انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط والبنزين بأمريكا

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو حزيران.

وأضافت أن مخزونات الخام تراجعت 12.2 مليون برميل إلى 448.5 مليون مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض بنحو 680 ألفا.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 345 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وارتفع استهلاك الخام في مصافي التكرير 260 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو حزيران.

وصعدت معدلات تشغيل المصافي 1.3 بالمئة.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت 2.2 مليون برميل في الأسبوع إلى 231.7 مليون، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بهبوطها 1.3 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة هبوط مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 1.5 مليون برميل إلى 119.7 مليون مقابل توقعات بهبوط قدره 1.2 مليون.