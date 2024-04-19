انخفاض ناسداك وستاندرد اند بورز بسبب تراجع أسهم نتفليكس

أغلق المؤشران ناسداك المجمع وستاندرد اند بورز 500 على انخفاض اليوم الجمعة مع تراجع أسهم نتفليكس، لكن مكاسب أمريكان إكسبريس الفصلية أبقت مؤشر داو جونز مرتفعا.

وتراجعت أسهم نتفليكس بعد أن جاءت رؤية الشركة لإيراداتها في الربع الثاني أقل من توقعات المحللين.

لكن مؤشر داو جونز الصناعي ارتفع بفضل صعود سهم أمريكان إكسبريس، بعد أن أعلنت شركة المدفوعات عن أرباح الربع الأول التي فاقت التوقعات.

ووفقا للبيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 43.92 نقطة أو 0.88 بالمئة ليغلق عند 4967.20 نقطة، وخسر المؤشر ناسداك المجمع 319.48 نقطة أو 2.05 بالمئة ليصل إلى 15281.10 نقطة. وفي المقابل، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 209.14 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 37984.52 نقطة.