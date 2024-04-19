الجمعة 10 شوال 1445 ﻫ - 19 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انخفاض ناسداك وستاندرد اند بورز بسبب تراجع أسهم نتفليكس

منذ 35 ثانية
A A A
طباعة المقال

أغلق المؤشران ناسداك المجمع وستاندرد اند بورز 500 على انخفاض اليوم الجمعة مع تراجع أسهم نتفليكس، لكن مكاسب أمريكان إكسبريس الفصلية أبقت مؤشر داو جونز مرتفعا.

وتراجعت أسهم نتفليكس بعد أن جاءت رؤية الشركة لإيراداتها في الربع الثاني أقل من توقعات المحللين.

لكن مؤشر داو جونز الصناعي ارتفع بفضل صعود سهم أمريكان إكسبريس، بعد أن أعلنت شركة المدفوعات عن أرباح الربع الأول التي فاقت التوقعات.

ووفقا للبيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 43.92 نقطة أو 0.88 بالمئة ليغلق عند 4967.20 نقطة، وخسر المؤشر ناسداك المجمع 319.48 نقطة أو 2.05 بالمئة ليصل إلى 15281.10 نقطة. وفي المقابل، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 209.14 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 37984.52 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رجل يشعل النار في نفسه أمام محاكمة ترامب
بلينكن يعلن اتخاذ قرارات بشأن انتهاكات إسرائيل
وحدة تابعة لشركة تايلاندية تدفع 20 مليون دولار لتسوية قضية مرتبطة بعقوبات إيران

الأكثر قراءة

الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري
بهاء الحريري في لبنان لتلقي واجب العزاء بوفاة زوج عمته "مصطفى الحريري"‎
صورة من الفيديو
بالفيديو.. كأفلام السينما مطاردة بالسلاح على طريق المطار
بالأسماء..إسرائيل تكشف عن أبرز قادة "الحزب" الذين اغتالتهم منذ اندلاع المواجهات