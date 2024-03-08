الجمعة 27 شعبان 1445 ﻫ - 8 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انخفاض واردات إسبانيا من الغاز 1% في فبراير

منذ 10 دقائق
A A A
طباعة المقال

كشفت بيانات لشركة إيناجاس الإسبانية المشغلة لخطوط أنابيب نقل الغاز اليوم الجمعة انخفاض واردات إسبانيا من الغاز الطبيعي واحدا بالمئة في فبراير /شباط مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وجاء انخفاض الواردات بسبب اعتدال حالة الطقس في فصل الشتاء وتزايد إسهام مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة مما أدى إلى حرق كمية أقل من الغاز في إنتاج الكهرباء.

وقالت إيناجاس في بيان إن إسبانيا استوردت ما يعادل 31532 جيجاوات ساعة من الغاز الطبيعي في فبراير شباط.

وبلغ معدل امتلاء منشآت التخزين في إسبانيا 80 بالمئة في نهاية فبراير شباط. وكانت الجزائر أكبر مورد لها إذ صدرت أكثر من 27 بالمئة من واردات إسبانيا من الغاز في فبراير شباط، تليها الولايات المتحدة بنحو 25 بالمئة.

وانخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا انخفاضا طفيفا مقارنة مع فبراير شباط 2023، لكنها لا تزال تمثل ما يقرب من 17 بالمئة من إجمالي الواردات.

ويمثل الغاز الروسي 22 من واردات إسبانيا منذ بداية هذا العام، مقارنة مع 18 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت إيناجاس إن شحنات الغاز الطبيعي المسال مثلت نحو 68 بالمئة من واردات إسبانيا الشهر الماضي بينما جاءت النسبة المتبقية عبر خطوط الأنابيب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي.. تركيا تلقي القبض على 6 أشخاص
رجب طيب أردوغان
أردوغان: انتخابات 31 مارس ستكون الأخيرة لي
غزة تحت النار
الجيش الأمريكي ينفذ رابع عملية إسقاط مساعدات جوية على غزة

الأكثر قراءة

وئام وهاب
تصريحات خطيرة لوئام وهاب.. حزب الله اشترى أسلحة نوعية وهذا موعد الحرب على لبنان!
عناصر من حزب الله
إسرائيل تمهل حزب الله حتى هذا التاريخ.. إما الاتفاق وإما الحرب!
العميد احتياط في الجيش الإسرائيلي موشيه "تشيكو" تمير
تولى إعداد خطط لعملية برية في لبنان.. من هو العميد الإسرائيلي "موشيه تمير"!؟