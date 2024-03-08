انخفاض واردات إسبانيا من الغاز 1% في فبراير

كشفت بيانات لشركة إيناجاس الإسبانية المشغلة لخطوط أنابيب نقل الغاز اليوم الجمعة انخفاض واردات إسبانيا من الغاز الطبيعي واحدا بالمئة في فبراير /شباط مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وجاء انخفاض الواردات بسبب اعتدال حالة الطقس في فصل الشتاء وتزايد إسهام مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة مما أدى إلى حرق كمية أقل من الغاز في إنتاج الكهرباء.

وقالت إيناجاس في بيان إن إسبانيا استوردت ما يعادل 31532 جيجاوات ساعة من الغاز الطبيعي في فبراير شباط.

وبلغ معدل امتلاء منشآت التخزين في إسبانيا 80 بالمئة في نهاية فبراير شباط. وكانت الجزائر أكبر مورد لها إذ صدرت أكثر من 27 بالمئة من واردات إسبانيا من الغاز في فبراير شباط، تليها الولايات المتحدة بنحو 25 بالمئة.

وانخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا انخفاضا طفيفا مقارنة مع فبراير شباط 2023، لكنها لا تزال تمثل ما يقرب من 17 بالمئة من إجمالي الواردات.

ويمثل الغاز الروسي 22 من واردات إسبانيا منذ بداية هذا العام، مقارنة مع 18 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت إيناجاس إن شحنات الغاز الطبيعي المسال مثلت نحو 68 بالمئة من واردات إسبانيا الشهر الماضي بينما جاءت النسبة المتبقية عبر خطوط الأنابيب.