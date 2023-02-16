الخميس 25 رجب 1444 ﻫ - 16 فبراير 2023 |
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انخفاض واردات الهند من الذهب لأدنى مستوى في 32 شهرا

منذ 4 دقائق
الذهب

الذهب

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قال مصدر حكومي، الخميس، إن واردات الهند من الذهب تراجعت في يناير كانون الثاني 76 بالمئة مقارنة بالعام السابق إلى أدنى مستوى لها في 32 شهرا بسبب تراجع الطلب بعد أن ارتفعت الأسعار المحلية إلى مستويات قياسية وأرجأ تجار المجوهرات عمليات الشراء على أمل خفض رسوم الاستيراد.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، إن البلاد استوردت 11 طنا من الذهب في يناير كانون الثاني مقارنة مع 45 طنا قبل عام.

وأضاف أنه من حيث القيمة انخفضت واردات يناير كانون الثاني إلى 697 مليون دولار من 2.38 مليار دولار قبل عام.

    المصدر :
  • رويترز

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