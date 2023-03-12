انخفاض ومخاوف.. انهيار "SVB" يلقي بظلاله على بورصات الشرق الأوسط

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على انخفاض (الأحد 12-3-2023) وفي مقدمتها البورصة المصرية، وذلك على خلفية هبوط الأسهم العالمية يوم الجمعة بسبب مخاوف من انتقال العدوى في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي (إس.في.بي).

وصار البنك الذي تأسس لتقديم خدماته للشركات الناشئة أكبر بنك ينهار منذ الأزمة المالية عام 2008 يوم الجمعة، مما أحدث اضطرابات في الأسواق العالمية وترك مليارات الدولارات من ودائع الشركات والمستثمرين عالقة.

وهبط المؤشر في قطر 1.6 بالمئة، مع وجود جميع الأسهم تقريبا في المنطقة السلبية بما في ذلك سهم مصرف قطر الإسلامي الذي تراجع 3.9 بالمئة.

وتراجع المؤشر السعودي 0.8 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم مصرف الراجحي 1.7 بالمئة وسهم رتال للتنمية العمرانية 0.8 بالمئة.

واستقر سهم عملاق النفط السعودي أرامكو عند الإغلاق على الرغم من الإعلان عن زيادة كبيرة في أرباح عام 2022.

وسجلت أرامكو أرباحا صافية سنوية قياسية قدرها 161.1 مليار دولار لعام 2022، بزيادة 46 بالمئة عن العام السابق، وسط ارتفاع أسعار النفط وزيادة أحجام المبيعات وتحسن هوامش أرباح المنتجات المكررة.

ومن ناحية أخرى، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رسميا اليوم الأحد تأسيس ناقل جوي وطني جديد تحت اسم شركة طيران الرياض وتعيين توني دوجلاس صاحب الخبرة الطويلة في قطاع النقل والطيران رئيسا تنفيذيا للشركة. وتأتي الخطوة في إطار تحركات من المملكة لمنافسة مراكز النقل والسفر في المنطقة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر المصري للأسهم القيادية 3.1 بالمئة، مع وجود 28 من أصل 31 سهما على المؤشر في المنطقة الحمراء، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض 1.8 بالمئة.