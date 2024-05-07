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اندلاع اشتباكات خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في اليونان

منذ 41 ثانية
احتجاجات في أوروبا نصرة لغزة

احتجاجات في أوروبا نصرة لغزة

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اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط العاصمة اليونانية أثينا غداة شن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا وجويا على جزء من شرق رفح بقطاع غزة.

ولوّح ما يربو على 300 شخص بالأعلام الفلسطينية واحتشدوا خارج مبنى البرلمان في أثينا.

وقال المحتج أنطونيس دافانيلوس، وهو متقاعد يبلغ من العمر 60 عاما “نحن هنا لإظهار تضامنا وسنقدم دعمنا عندما يطلب منا الفلسطينيون ذلك”.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تسلقوا بوابة السفارة المصرية التي تقع مقابل البرلمان لكن الاشتباكات لم تستمر طويلا.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 34789 فلسطينيا قُتلوا وأصيب 78204 في الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر.

واندلعت الحرب عندما شن مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي واحتجاز نحو 250 رهينة، يُعتقد أن 133 منهم لا يزالون مُحتجزين في غزة التي تديرها الحركة الفلسطينية، وفقا لإحصائيات إسرائيلية.

وقالت حماس أمس الاثنين إنها أبلغت الوسطاء بموافقتها على مقترح لوقف إطلاق النار لكن إسرائيل قالت إن الشروط لا تلبي مطالبها ومضت قدما في تنفيذ ضرباتها على رفح حيث تقول إنها تهدف إلى القضاء على قدرات حماس العسكرية.

    المصدر :
  • رويترز

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