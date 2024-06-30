اندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم الفارعة

اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الأحد بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائسلي في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس.

وقالت كتائب شهداء الأقصى بمخيم الفارعة إنها تخوض اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في المخيم، بعد اكتشاف تسلل قوة إسرائيلية خاصة.

في غضون ذلك أضرم مستوطنون متطرفون النيران بأراضٍ زراعية في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.

كما هاجم مستوطنون متطرفون المزارعين الفلسطينيين في منطقة واد القطفة غرب بلدة السموع جنوب الخليل.

وفي أعقاب الهجوم، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة، ونفذت عمليات تفتيش بعد أن هاجم المستوطنون المزارعين واعتدوا عليهم، واستولوا على أغنامهم، ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات بلدة الرام وقامت بتوقيف المركبات وتفتشها، بدعوى البحث عن مطلوبين.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين في مدينتي الخليل ونابلس بالضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وبحسب الوكالة، اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من بلدة يطا جنوبي الخليل، و2 آخرين من نابلس بالضفة الغربية، بعد مداهمة منازلهم، في حين يواصل الاحتلال اقتحام مدن الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر أمس السبت، قرية قلقس جنوب مدينة الخليل وقرية قصرة جنوب شرق نابلس في الضفة الغربية.

وبالتزامن مع الحرب المدمرة على قطاع غزة، صعّدت قوات الاحتلال اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، حيث أسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد 553 فلسطينيا، من بينهم 133 طفلا، وإصابة نحو 5300 آخرين، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة.