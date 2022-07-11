الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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اندلاع حرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. وفرق الإطفاء تبدأ بالسيطرة على النيران

منذ 21 ثانية
حرائق غابات

حرائق غابات

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قال مسؤولون اليوم الواقع في 11 تموز 2022 إن فرق إطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بدأت في السيطرة على حريق اندلع قبل أربعة أيام في متنزه يوسيميتي الوطني وهدد بعض أقدم أشجار السيكويا العملاقة في العالم.

أضاف المسؤولون أن الحريق لم يدمر أيا من الأشجار العملاقة التي تميز المتنزه. وأشجار السيكويا هي أكبر فصيلة أشجار في العالم من حيث الحجم الإجمالي.

وقال مات أهيرن رئيس قسم العمليات في الفريق 13 لتنسيق إدارة الحوادث بين الوكالات في إفادة عبر الفيديو “بدأنا نرى بعض السيطرة” على الحريق.

وأضاف أن النيران أتت على ما يزيد عن ألفي فدان دون أن يحدد مستويات احتواء الحريق.

ووضع أفراد فرق الإطفاء رشاشات مياه لحماية بعض أشجار السيكويا العملاقة التي يقدر أن عمر أحدها ثلاثة آلاف عام.

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