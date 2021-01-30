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اندلاع حريق ضخم في روسيا

30 - يناير - 2021
آخر تحديث: 30 - يناير - 2021 1:21 مساءً
اندلاع حريق ضخم شمال غربي العاصمة الروسية

اندلاع حريق ضخم شمال غربي العاصمة الروسية

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نشب حريق ضخم، السبت، جراء احتراق صهريج للتزويد بالوقود في شمال غرب العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت قناة “360” التلفزيونية الروسية عن مصدر بأجهزة الطوارئ الروسية قوله إن فرقا من رجال الإطفاء انتقلت إلى موقع الحادث في منطقة توشينو الجنوبية من أجل احتواء الحريق الذي لا تزال أسبابه مجهولة.

وذكرت وزارة الطوارئ أنه تم إرسال 3 مروحيات مخصصة لمكافحة الحرائق إلى الموقع لتشارك في عملية الإطفاء عند الضرورة، بحسب قناة”إر تي العربية” الروسية.

وذكر المصدر أن حوالي 40 أسطوانة من غاز البروبان تقع بالقرب من منطقة الحريق الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، مضيفا أن الحادث لم يؤد إلى إصابات.

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