بالفيديو.. اندلاع حريق على متن طائرة بمطار هانيدا في اليابان

أظهر مقطع بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن حريقا اندلع على متن طائرة على مدرج بمطار هانيدا في طوكيو.

وظهرت النيران في المقطع وهي تخرج من نوافذ طائرة.

اندلاع حريق في طائرة بمطار هانيدا بـ #اليابان كانت تقل 400 راكب والسلطات أعلنت إخلاء جميع ركابها ووقف جميع الرحلات بالمطار pic.twitter.com/lMDanDbwMJ — ayoub yousfi أيوب يوسفي (@aubusfi) January 2, 2024

وفي آخر المستجدات لقي ما لا يقل عن 30 شخصا حتفهم بعد أن ضرب زلزال قوي اليابان في أول أيام العام الجديد، فيما تكافح فرق الإنقاذ الثلاثاء للوصول إلى مناطق انهارت فيها المباني وتضررت الطرق وانقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل.

وقع الزلزال الذي أشارت التقارير الأولية إلى أن قوته 7.6 درجة بعد ظهر الاثنين، مما دفع سكانا في بعض المناطق الساحلية إلى الفرار لمناطق مرتفعة، بينما ضربت أمواج تسونامي الساحل الغربي لليابان وجرفت بعض السيارات والمنازل في البحر.

وتم إرسال الآلاف من أفراد الجيش ورجال الإطفاء ورجال الشرطة من أنحاء البلاد إلى المنطقة الأكثر تضررا في شبه جزيرة نوتو النائية نسبيا في مقاطعة إيشيكاوا.

ومع ذلك، تعثرت جهود الإنقاذ بسبب أضرار جسيمة لبعض الطرق وتعطلها، وتقول السلطات إنها تجد صعوبة في تقييم المدى الكامل للأضرار.

وتم تعليق الكثير من خدمات السكك الحديدية وحركة العبارات والرحلات الجوية إلى المنطقة. وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية بإغلاق مطار نوتو بسبب أضرار لحقت بمدرجه ومرافق أخرى به، وصار 500 شخص محاصرين داخل السيارات في ساحة انتظار السيارات.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا خلال اجتماع طارئ يوم الثلاثاء “عمليات البحث وإنقاذ المتضررين من الزلزال معركة مع الزمن”.

وقال كيشيدا إن رجال الإنقاذ يجدون صعوبة بالغة في الوصول إلى الطرف الشمالي لشبه جزيرة نوتو بسبب تضرر الطرق، وإن عمليات المسح بطائرات هليكوبتر كشفت عن حرائق كثيرة وأضرار واسعة النطاق في المباني والبنية التحتية.

وقالت السلطات في إيشيكاوا إنها أكدت مقتل 30 شخصا بسبب الزلزال حتى الآن، نصفهم في مدينة واجيما المتضررة بشدة والقريبة من مركز الزلزال.

وقالت هيئة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية إن رجال الإطفاء يكافحون حرائق في عدة مدن ويحاولون تحرير المزيد من الأشخاص المحاصرين تحت المباني المنهارة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية رصد أكثر من 140 هزة أرضية منذ وقوع الزلزال لأول مرة يوم الاثنين. وحذرت الوكالة من احتمال حدوث المزيد من الهزات القوية في الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة لازمة لليابان بعد الزلزال.

وقال “الولايات المتحدة واليابان باعتبارهما حليفين وثيقين تربطهما صداقة عميقة توحد شعبينا. قلوبنا مع الشعب الياباني في هذا الوقت العصيب”.

وأمرت الحكومة اليابانية نحو 100 ألف شخص بإخلاء منازلهم مساء الاثنين 1\1\20232، وأرسلتهم إلى مراكز رياضية وصالات للألعاب الرياضية في المدارس، وهي أماكن تستخدم عادة مراكز إجلاء في حالات الطوارئ.

وعاد كثيرون إلى منازلهم يوم الثلاثاء بعد أن رفعت السلطات التحذيرات من حدوث تسونامي.

وقالت شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية على موقعها الإلكتروني إن الكهرباء ما زالت مقطوعة عن نحو 33 ألف منزل في إيشيكاوا حتى الساعات الأولى من يوم الثلاثاء. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن معظم المناطق في شبه جزيرة نوتو الشمالية ليست لديها إمدادات مياه.

وقالت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري إنها ستلغي ظهورا كان مقررا له يوم الثلاثاء للإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو بمناسبة العام الجديد في أعقاب الكارثة. وأرجأ كيشيدا زيارته لضريح إيسي في العام الجديد التي كانت مقرر لها يوم الخميس.

وقال وزير الدفاع الياباني لصحفيين الثلاثاء إن ألفا من أفراد الجيش يشاركون حاليا في جهود الإنقاذ وإنه العدد قد يصل إلى عشرة آلاف.