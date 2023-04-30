مع استمرار المعارك بين طرفي النزاع في السودان، تداول نشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي صورا لما قالوا إنه اندلاع حريق في البنك المركزي السوداني.

ويوجد المقر الرئيسي للبنك المركزي السوداني في العاصمة الخرطوم.

ولم تكشف السلطات الرسمية عن تفاصيل هذا الحريق الذي اندلع صباح اليوم الأحد 30\4\2023، أو تنفيه، كما لا توجد معلومات حول الجهة التي نفذته.

ولدى بنك السودان المركزي 17 فرعا مقسمة في ولايات السودان المختلفة.

وفي 19 أبريل الجاري، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بتنفيذ عمليات اعتداء ونهب، وأشار في بيان إلى أن “مليشيا الدعم السريع المتمردة نهبت البنك المركزي فرع شارع البلدية، وأضرمت فيه النيران، قبل أن تطاردها قوات الجيش التي تمكنت من القبض على بعض المسروقات، وهي عبارة عن مبالغ مالية طائلة تم التحفظ عليها لتسلم لرئاسة البنك”.

واندلعت معارك منذ منذ 15 أبريل الجاري، بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، بعد أسابيع من التوتر وخلافات بشأن آلية دمج “الدعم السريع” بالقوات المسلحة.