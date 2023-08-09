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اندلاع حريق في شرق فرنسا.. و11 شخصًا في عداد المفقودين

منذ 50 دقيقة
آخر تحديث: 9 - أغسطس - 2023 11:07 صباحًا
حريق- تعبيرية

حريق- تعبيرية

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أعلنت السلطات المحلية في فرنسا، اليوم الأربعاء، أنّ 11 شخصا فقدوا بعد اندلاع حريق في منزل ريفي لقضاء العطلات في شرق البلاد.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، إنّه من المحتمل أن يكون هناك عدة ضحايا، بعد أن دمّر الحريق 300 متر مربع من المبنى الذي تبلغ مساحته 500 متر مربع، مشيرًا إلى أنّ عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.

يأتي ذلك فيما أجلت السلطات 17 شخصًا، ونقل أحدهم إلى المستشفى. فيما ذكرت السلطات أن المفقودين الأحد عشر من البالغين.

هذا واندلع الحريق في الساعة 06:30 صباحًا (04:30 بتوقيت غرينتش) في مدينة فينزنايم وسرعان ما أخمدته فرق الإطفاء.

    المصدر :
  • رويترز

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