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اندلاع حريق في صهريج للوقود في شبه جزيرة القرم

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2022 8:59 صباحًا
حريق على جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم

حريق على جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم

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أفادت وكالة الإعلام الروسية بأن النيران اشتعلت في صهريج للوقود على جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح السبت 8 تشرين الأول، في حين أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بحدوث انفجار.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن مسؤول محلي إنه “وفقًا للمعلومات الأولية، فقد اندلعت النيران في صهريج للوقود على أحد قطاعات الجسر الواقع في شبه جزيرة القرم، ولم تلحق بالجسر أي أضرار تؤثر على الملاحة”.

وتم تعليق حركة المرور على الجسر.

الى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أنّ انفجارًا وقع على الجسر حوالي الساعة السادسة صباحا (03:00 بتوقيت غرينتش).

ولم يتسنَّ لرويترز التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل.

وافتتح الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” الجسر في عام 2018 بعد ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 ، مما أدى إلى فرض عقوبات على روسيا وتدهور العلاقات مع الغرب.

وفي أيلول، أعلنت روسيا عن ضم مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا بعد إجراء استفتاءات تقول كييف والغرب إنها أجريت تحت تهديد السلاح.

    المصدر :
  • رويترز

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