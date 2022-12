اندلاع حريق في مركز تجاري في موسكو.. والسلطات: شكوك بأنه متعمد

أعلنت إدارة الطوارئ الروسية الجمعة أن فرق الإطفاء تكافح حريقا ممتدا على مساحة 7 آلاف متر مربع اندلع ليل الخميس\الجمعة 9\12\2022، في مركز تجاري في إحدى ضواحي العاصمة موسكو.

وقالت وزارة الحالات الطارئة على تطبيق تلغرام، إن رجل الإطفاء في منطقة موسكو، يقومون بإخماد حريق بمساحة 7 آلاف متر مربع.

كما أضافت أن الحريق اندلع في مركز التسوق “ميغا خيمكي” القابع بضاحية خيمكي شمال العاصمة الروسية موسكو.

إلى ذلك، كشفت خدمات الطوارئ الروسية عن شكوك كبيرة بأن الحريق الواسع “متعمد”.

"Fire in the shopping center "MEGA Khimki" on the Leningrad highway in Moscow. According to eyewitnesses, explosions were heard. Previously, the roof caught fire, the fire covered 150 square meters. There is no information about the victims."

