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اندلاع حريق في مركز تجاري في موسكو.. والسلطات: شكوك بأنه متعمد

منذ ساعة واحدة
حريق المركز التجاري في موسكو- رويترز

حريق المركز التجاري في موسكو- رويترز

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أعلنت إدارة الطوارئ الروسية الجمعة أن فرق الإطفاء تكافح حريقا ممتدا على مساحة 7 آلاف متر مربع اندلع ليل الخميس\الجمعة 9\12\2022، في مركز تجاري في إحدى ضواحي العاصمة موسكو.

وقالت وزارة الحالات الطارئة على تطبيق تلغرام، إن رجل الإطفاء في منطقة موسكو، يقومون بإخماد حريق بمساحة 7 آلاف متر مربع.

كما أضافت أن الحريق اندلع في مركز التسوق “ميغا خيمكي” القابع بضاحية خيمكي شمال العاصمة الروسية موسكو.

إلى ذلك، كشفت خدمات الطوارئ الروسية عن شكوك كبيرة بأن الحريق الواسع “متعمد”.

وأفاد سكان محليون بأن الحريق اندلع في المركز الواقع على طريق لينينغراد السريع في موسكو، وقد سمع دوي انفجارات قبيل اشتعال النيران في السقف.

كما أكدوا أن ألسنة اللهب التهمت 150 مترا مربعا، دون أي معلومات عن ضحايا حتى الآن.

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