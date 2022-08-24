اندلاع حريق في مستودع ذخيرة روسي قرب أوكرانيا

اندلع حريق في مستودع للذخيرة في جنوب روسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع، وقال مسؤول محلي إن السبب هو ارتفاع درجة الحرارة.

وذكر “فياتشيسلاف جلادكوف”، حاكم منطقة بيلجورود، أنه تم إجلاء السكان بالقرب من قرية تيمونوفو بعدما بدأت الذخيرة في الاشتعال تلقائيا، مضيفًا في بيان أنه لم يُصب أحد بأذى.

وقبل أيام، أُجلي سكان تيمونوفو وسولوتي، على بعد 15 كيلومترًا من أوكرانيا، بعدما اشتعلت النيران في مستودع قريب للذخيرة. ولم يتضح من تصريحات جلادكوف ما إذا كان حريق الثلاثاء قد حدث في نفس المستودع أم في الذخيرة التي نُقلت.

وخلال الأشهر الماضية، حمّل جلادكوف القوات الأوكرانية مسؤولية سلسلة من الانفجارات داخل وقرب بيلجورود، التي تقع على بعد حوالي 650 كيلومترا جنوبي موسكو.

هذا وتتجنّب كييف عمومًا إعلان مسؤوليتها عن الانفجارات في الأراضي التي تحتلها روسيا، وتلمّح أحيانا بسخرية إلى أن السبب وراءها هو الإهمال.

أمّا وزارة الدفاع الأوكرانية فكتبت على تويتر: “في غضون بضعة أشهر، سنكتشف ما إذا كانت الذخيرة الروسية يمكن أن تنفجر بسبب البرد”.

وأضافت “الأسباب الخمسة الرئيسية للانفجارات المفاجئة في روسيا هي: الشتاء والربيع والصيف والخريف والتدخين”.