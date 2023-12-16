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اندلاع حريق في مصفاة بمدينة أصفهان الإيرانية

منذ ساعة واحدة
علم إيران

علم إيران

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ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية للأنباء أن حريقا اندلع في وحدة لتقطير النفط الخام في مصفاة بمدينة أصفهان في وسط إيران اليوم السبت 16\12\2023.

وقالت الوكالة “اندلع حريق في إحدى وحدات النفط الخام بمصفاة أصفهان. تم إرسال أفراد إنقاذ إلى المكان”.

وفي آخر المستجدات أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية للأنباء بإعدام من قالت إنه عميل لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) السبت في إقليم سستان وبلوخستان في جنوب شرق البلاد.

وأضافت “تواصل هذا الشخص مع أجهزة أجنبية، منها الموساد، وجمع معلومات سرية وبالتعاون مع متواطئين قدم وثائق إلى أجهزة أجنبية منها الموساد”.

ولم تذكر الوكالة اسم هذا الشخص.

    المصدر :
  • رويترز

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