اندلاع حريق في مصنع للصلب في روسيا

قال حاكم منطقة ليبيتسك الروسية إيجور أرتامونوف السبت إن حريقا اندلع في المصنع الرئيسي لشركة إن.إل.إم.كيه الروسية لصناعة الصلب، وذلك في الذكرى الثانية لغزو روسيا لأوكرانيا.

وأضاف الحاكم أن البيانات الأولية تشير إلى أن الحريق الذي اندلع في مصنع نوفوليبيتسك للصلب نجم عن طائرة مسيرة، دون أن يذكر أوكرانيا.

وأظهر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي انفجارا أضاء السماء ليلا.

يقع المصنع وهو موقع الإنتاج الرئيسي لشركة إن.إل.إم.كيه على بعد حوالي 400 كيلومتر من الحدود الروسية الأوكرانية.

وقال أرتامونوف إن الانفجار لم يتسبب في وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.