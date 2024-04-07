الأحد 28 رمضان 1445 ﻫ - 7 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اندلاع حريق في منصة بحرية لشركة بيميكس المكسيكية للطاقة

منذ 41 دقيقة
شركة بيميكس المكسيكية للطاقة

شركة بيميكس المكسيكية للطاقة

A A A
طباعة المقال

قالت شركة الطاقة الحكومية المكسيكية بيميكس أمس السبت 6\7\2024 إن حريقا اندلع في إحدى منصاتها في خليج المكسيك.

أضافت الشركة في بيان أنها تمكنت من احتواء الحريق بعد أن لجأت إلى تفعيل خطط الطوارئ لكن الحادث تسبب في إصابة تسعة عمال منهم اثنان من موظفيها والسبعة من شركات أخرى. وقالت إنه لا توجد أي إصابات خطيرة.

واندلع الحريق في جزء من منصة “أكال بي” حيث توجد خطوط أنابيب الغاز.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور التقطت على ما يبدو من قارب كان على مقربة من المنصة وجرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة ضخمة من الدخان الأسود تتصاعد من منشآت النفط والغاز. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من المحتوى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قتلى من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
إسرائيل تعلن مقتل 4 من جنودها في غزة
العاصفة كاثلين تضرب بريطانيا وأيرلندا
العاصفة كاثلين تضرب بريطانيا وأيرلندا.. إلغاء رحلات جوية وآلاف المنازل بلا كهرباء
لافتات بتل أبيب تطالب بصفقة فورية لإطلاق الرهائن في عزة
غزة تحت النار
حادثة الدهس في تل أبيب تهز المجتمع الإسرائيلي.. تحريض نتنياهو ينقلب عليه!

الأكثر قراءة

زيادة الوزن- تعبيرية
ملعقة واحدة تخفض الوزن والسكر والكوليسترول والدهون.. ما هو هذا المشروب؟
جبران باسيل
باسيل يصعّد من حدة انتقاداته لنصر الله.. من كان يقصد بـ "الواهم"!؟
لافتات بتل أبيب تطالب بصفقة فورية لإطلاق الرهائن في عزة
غزة تحت النار
حادثة الدهس في تل أبيب تهز المجتمع الإسرائيلي.. تحريض نتنياهو ينقلب عليه!