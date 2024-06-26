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اندلاع حريق كبير قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية في القدس المحتلة ‎

منذ 40 دقيقة
حريق في القدس المحتلة

حريق في القدس المحتلة

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اندلع حريق كبير، مساء الثلاثاء، قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية في منطقة جبل المشارف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، في بيان، إن حريقا كبيرا اندلع بالقرب من قاعدة عوفريت، و”تعمل 12 فرقة إطفاء على إخماده، ويتم التحقيق في اشتباه الحرق العمد”.

وذكرت الشرطة، عبر بيان، أنها تعمل مع فرق الإطفاء، إثر اندلاع حريق في منطقة مفتوحة بالقرب من قاعدة عوفريت والجامعة العبرية في القدس المحتلة.

وأضافت أنه في هذه المرحلة “لا يوجد أي خطر على السكان الذين يعيشون في المنطقة أو القاعدة العسكرية أو مستخدمي الطريق أو مبنى الجامعة أو المباني الأخرى”.
وحسب الشرطة، لم يسفر الحريق عن إصابات، و”يتم التحقيق في اشتباه أن الحريق نجم عن إشعال نيران متعمد”.
وأزادت بأنها “تجري عمليات تحقيق وتفتيش عن المشتبه بهم في المنطقة”.

    المصدر :
  • وكالات

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