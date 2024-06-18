اندلاع نيران في مستودعات نفط بروستوف الروسية بعد هجوم بطائرة مسيرة

قصف أوكراني على مستودع نفط في روسيا - أرشيفية

قال مسؤولون إن مستودعات نفط اندلعت فيها نيران بعد هجوم بطائرة مسيرة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء 17 حزيران/يونيو 2024، في بلدة آزوف التابعة لمنطقة روستوف بجنوب روسيا.

وكتب حاكم المنطقة المتاخمة لأوكرانيا فاسيلي جولوبيف على تيليجرام “تشير البيانات الأولية إلى عدم وقوع إصابات”.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية على تيليجرام إن الحريق انتشر في خمسة آلاف متر مكعب، وإن عشرات من رجال الإطفاء ومعهم 21 معدّة يكافحون الحريق.

ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من صحة هذه التقارير.

ولم يصدر بعد تعليق من أوكرانيا التي عادة ما تقول إن استهداف البنية التحتية للطاقة والجيش والنقل في روسيا يقوض مجهود موسكو الحربي.

تقع بلدة آزوف على نهر الدون وتبعد بنحو 16 كيلومترا عن بحر آزوف.