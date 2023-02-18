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انزعاج أمريكي من تعميق الصين العلاقات مع روسيا

منذ 7 دقائق
كامالا هاريس

كامالا هاريس

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قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، السبت، إنها منزعجة من تعميق الصين علاقتها مع روسيا منذ غزو موسكو لأوكرانيا، مشيرة إلى أن الدعم الصيني لروسيا من شأنه تقويض النظام الدولي القائم على القواعد.

وفي كلمة خلال مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن قالت هاريس إن دعم أوكرانيا عبر المحيط الأطلسي سيستمر.

علاقة روسيا والصين

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، السبت، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن إن بلاده تعتقد أن هناك “بعض القوى” التي لا ترغب في نجاح محادثات السلام الأوكرانية الروسية، وإن الصين ستحدد موقفها بشأن تسوية سياسية للأزمة.

ومن ناحية أخرى قال وانغ إنه من أجل الحفاظ على السلام عبر مضيق تايوان يجب معارضة قوى الاستقلال التايوانية بحزم.

في ظل العقوبات واسعة النطاق التي تفرضها واشنطن وحلفاؤها ضد روسيا، تمثل الصين حبل النجاة الرئيسي لموسكو، لامتصاص شدة الصدمة التي ستخلقها العقوبات على اقتصادها خاصة إن طالت قطاع النفط والغاز.

    المصدر :
  • رويترز

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