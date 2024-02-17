انزلاق للتربة بمنجم في تركيا يحتجز 8 موظفين

أدى انزلاق في التربة إلى احتجاز 8 موظفين بمنجم في تركيا، وفق وكالة رويترز.

وقالت شركة إس.إس.آر لتعدين الذهب إن ثمانية من موظفيها احتجزوا في إطار تحقيق بشأن انزلاق للتربة في منجم بتركيا، مع استمرار تعليق الإنتاج.

وعلقت الشركة يوم الأربعاء الإنتاج في المنجم الواقع بشرق تركيا بعد انزلاق للتربة أدى إلى فقد تسعة على الأقل من عمال المنجم وهبوط أسهم الشركة المدرجة في تورونتو أكثر من 50 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان أمس الجمعة إن عمليات البحث والإنقاذ لتحديد مكان العمال التسعة المفقودين مستمرة في المنجم.

وأنتج المنجم 56768 أوقية (أونصة) من الذهب في الربع الثالث من العام الماضي، وهو ثاني أكبر منجم لإنتاج الذهب لدى إس.إس.آر ويعمل منذ عام 2010. وأدى انخفاض أسهم الشركة لمحو حوالي 1.4 مليار دولار كندي (1.04 مليار دولار أمريكي) من قيمتها السوقية.

وذكرت الشركة في بيان تنظيمي يوم الأربعاء إن العمليات في المنجم تم تعليقها نتيجة “انزلاق كبير” لمنصة ترشيح المواد المستخرجة.

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